Умер кардиохирург и телеведущий Яков Бранд
На 64-м году жизни 12 июня скончался известный московский кардиохирург, руководитель отделения неотложной коронарной хирургии НИИ им. Склифосовского Яков Бранд.
Предварительной причиной смерти является сердечно-сосудистая недостаточность, сообщает «Московский Комсомолец» со ссылкой на источники.
Отмечается, что проблемы со здоровьем у кардиохирурга появились некоторое время назад. Он наблюдался в своем же институте, а 30 мая был госпитализирован.
Яков Бранд являлся заслуженным врачом России, лауреатом Государственной премии. Он также был телеведущим программ «Без рецепта» и «Кома».
В феврале на 78-м году жизни умер главный эндокринолог Татарстана Энгель Хасанов.ОбществоМедицина
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым