Умер кардиохирург и телеведущий Яков Бранд

На 64-м году жизни 12 июня скончался известный московский кардиохирург, руководитель отделения неотложной коронарной хирургии НИИ им. Склифосовского Яков Бранд.

Предварительной причиной смерти является сердечно-сосудистая недостаточность, сообщает «Московский Комсомолец» со ссылкой на источники.

Отмечается, что проблемы со здоровьем у кардиохирурга появились некоторое время назад. Он наблюдался в своем же институте, а 30 мая был госпитализирован.

Яков Бранд являлся заслуженным врачом России, лауреатом Государственной премии. Он также был телеведущим программ «Без рецепта» и «Кома».

В феврале на 78-м году жизни умер главный эндокринолог Татарстана Энгель Хасанов.