Пермь посетит автор арт-объекта «Счастье не за горами»

Фото: Дмитрий Овчинников / Реальное время

В Пермь в День города, 12 июня, приезжает художник Борис Матросов, автор знаменитого арт-объекта «Счастье не за горами». Об этом сообщила арт-директор музея PERMM Наиля Аллахвердиева на своей странице в соцсети.

Матросов впервые увидит свою работу на пермской набережной. Также он откроет памятную табличку со своим именем. Любой желающий может сфотографироваться с автором арт-объекта. По словам Аллахвердиевой, художник целых 9 лет ждал эту встречу.

Напомним, арт-объект «Счастье не за горами» был придуман Борисом Матросовым в 2005 году для фестиваля «Арт Поле». А в 2009 году арт-объект установили в Перми. Впоследствии он стал символом города.