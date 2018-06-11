Власти Самары готовы потратить 900 тысяч на обслуживание туалетов в парках

Власти Самары объявили тендеры на обслуживание туалетных модулей в парке Гагарина и Струковском саду. В сумме начальная цена контрактов составляет 890 тысяч рублей.

Сообщения были размещены 9 июня. Официальным заказчиком выступает МАУ «Парки Самары». Закупка проводится у единственного поставщика.

Работы в парке Гагарина оцениваются в 411 тысяч рублей. Обслуживание туалетов в Струковском саду обойдется городскому бюджету приблизительно в 479 тысяч рублей.

Контракт действует с момента подписания договора по 31 декабря 2018 года включительно.