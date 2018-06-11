Авианосная группа США вернулась в Средиземное море для борьбы с ИГ

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» вошла в Средиземное море для участия в операции против террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) в Ираке и Сирии.

«Ударная группа во главе с «Гарри Трумэном» вернулась в восточную часть Средиземного моря, чтобы возобновить полетные операции в поддержку операции «Непоколебимая решимость» 10 июня», — приводит сообщение ВМС США RT.

До этого в мае «Гарри Трумэн» зашел на военно-морскую базу Суда на Крите для пополнения запасов и отдыха экипажа.

Ранее СМИ сообщили о слежке российского фрегата «Ярослав Мудрый» за авианосцем США «Гарри Трумэн» в восточной части акватории Средиземного моря.