Новости промышленности

00:09 МСК
Новости раздела
Промышленность

Турция собирается к 2021 году наладить производство пяти моделей электромобилей

22:26, 11.06.2018
Турция собирается к 2021 году наладить производство пяти моделей электромобилей
Фото: pixabay.com

Турция к 2021 году намерена наладить производство электромобилей пяти разных моделей. Об этом заявил министр науки, промышленности и технологии Фарук Озлю.

«Изначально производственные мощности будут рассчитаны на выпуск 200 тыс. автомобилей. Планируется выпуск пяти моделей автомашин, причем речь идет именно об электромобилях, как это и планировалось с самого начала», — подчеркнул он.

По его словам, машины будут рассчитаны на граждан со средними и высокими доходами. Проект создания автомобиля в долгосрочной перспективе принесет бюджету Турции не менее €50 млрд и поможет трудоустроиться 4 тыс. специалистов пишет ТАСС.

Ранее «Реальное время» сообщало, что группа депутатов от фракции ЛДПР предложила освободить электромобили от налога до 2024 года.

ПромышленностьМашиностроение
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем