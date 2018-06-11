Турция собирается к 2021 году наладить производство пяти моделей электромобилей

Турция к 2021 году намерена наладить производство электромобилей пяти разных моделей. Об этом заявил министр науки, промышленности и технологии Фарук Озлю.

«Изначально производственные мощности будут рассчитаны на выпуск 200 тыс. автомобилей. Планируется выпуск пяти моделей автомашин, причем речь идет именно об электромобилях, как это и планировалось с самого начала», — подчеркнул он.

По его словам, машины будут рассчитаны на граждан со средними и высокими доходами. Проект создания автомобиля в долгосрочной перспективе принесет бюджету Турции не менее €50 млрд и поможет трудоустроиться 4 тыс. специалистов пишет ТАСС.

Ранее «Реальное время» сообщало, что группа депутатов от фракции ЛДПР предложила освободить электромобили от налога до 2024 года.