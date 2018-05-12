В России предложили освободить электромобили от налога до 2024 года

Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который освобождает владельцев от уплаты транспортного налога вне зависимости от мощности двигателя на пять лет. Соответствующий документ, размещен в электронной базе данных Госдумы.

Авторы считают, что предоставление льгот по транспортному налогу будет иметь дополнительный стимулирующий характер для развития рынка экологичных автомобилей. Таким образом можно повысить спрос на «зеленые» автомобили. Сейчас, как полагают депутаты, регионы недостаточно стимулируют спрос на электромобили, которые являются экологически чистым видом транспорта.

В случае принятия законопроекта, он вступит в силу 1 января 2019 года и будет действовать до 31 декабря 2024 года.

Ранее сообщалось, что окончательные методы стимулирования спроса на электромобили правительстворазработает к сентябрю 2018 года.