Украинский Нацбанк потребовал взыскать с Коломойского $383 млн

Национальный банк Украины (НБУ) подал иски к бывшему совладельцу «Приватбанка» Игорю Коломойскому на 10 млрд гривен ($383,1 млн).

Уточняется, что данная сумма была выдана «Приватбанку в период 2008-2015 годов под личное поручительство Коломойского, сообщается на сайте НБУ.

»Первый иск подан по месту проживания Коломойского в Швейцарии — в Суд первой инстанции в Женеве. Второй пакет исков подан по месту нахождения имущества Игоря Коломойского на Украине — в Хозяйственный суд Днепропетровской области»,— уточняет регулятор.

Напомним, что Коломойский также фигурирует в споре «Татнефти» и Украины о взыскании $144 млн в пользу татарстанской компании. Согласно последним данным, суд в США приостановил рассмотрение иска.