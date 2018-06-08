«Яндекс» испытает свои беспилотные машины в Иннополисе уже в июне

Компания «Яндекс» планирует провести испытания своих беспилотных автомобилей в Иннополисе уже в июне этого года.

«Яндекс» высаживает здесь отдельную команду, которая будет на территории города тестировать, оттачивать алгоритмы движения. Мы в этом плане приветствуем, мы их пригласили, мы им обещали некие условия. Мы понимаем, что у нас есть необходимые им разработчики, и мы можем предоставить им какие-то свои интеллектуальные наработки», — цитирует мэра Иннополиса Руслана Шагалеева ТАСС.

Ранее наблюдательный совет ОЭЗ «Иннополис» рассмотрел и одобрил заявки на заключение соглашения об осуществлении технико-внедренческой деятельности восьми компаний. Общий объем инвестирования оценивается в 645,6 млн рублей.