Новости технологий

12:16 МСК
Новости раздела
Технологии

«Яндекс» испытает свои беспилотные машины в Иннополисе уже в июне

10:57, 08.06.2018
«Яндекс» испытает свои беспилотные машины в Иннополисе уже в июне
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Компания «Яндекс» планирует провести испытания своих беспилотных автомобилей в Иннополисе уже в июне этого года.

«Яндекс» высаживает здесь отдельную команду, которая будет на территории города тестировать, оттачивать алгоритмы движения. Мы в этом плане приветствуем, мы их пригласили, мы им обещали некие условия. Мы понимаем, что у нас есть необходимые им разработчики, и мы можем предоставить им какие-то свои интеллектуальные наработки», — цитирует мэра Иннополиса Руслана Шагалеева ТАСС.

Ранее наблюдательный совет ОЭЗ «Иннополис» рассмотрел и одобрил заявки на заключение соглашения об осуществлении технико-внедренческой деятельности восьми компаний. Общий объем инвестирования оценивается в 645,6 млн рублей.

Технологии Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем