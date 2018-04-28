В России разработают национальный план противодействия коррупции на 2018—2020 годы

В России начата разработка проекта национального плана противодействия коррупции на 2018—2020 годы. Об этом в ходе заседания президиума совета по противодействию коррупции заявил начальник управления президента РФ по вопросам противодействия коррупции Андрей Чоботов.

По результатам обсуждения Минтруду России был дан ряд поручений. Среди них — проработка вопроса законодательного определения тех организаций, в отношении которых обязательно нужно принимать меры по противодействию коррупции, сказано на сайте Кремля.

Кроме того, следует расширить перечень таких мер в отношении организаций с публичными функциями либо тех, кто использует бюджетные средства.



Ранее заведующий сектором Управления президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов рассказал, что в Нижнекамском районе республики выявили наибольшее число коррупционных нарушений.