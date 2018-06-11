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Рособрнадзор опроверг информацию об отмене результатов ЕГЭ по двум предметам

15:27, 11.06.2018
Рособрнадзор опроверг информацию об отмене результатов ЕГЭ по двум предметам
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Рособрнадзор опроверг информацию об аннулировании результатов ЕГЭ по информатике и математике базового уровня, которая якобы была размещена на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

«Данная информация не соответствует действительности. Экзамены прошли без сбоев и серьёзных нарушений. Рособрнадзор ещё в субботу направил результаты этих экзаменов в регионы. Никакой необходимости в аннулировании нет», — говорится в сообщении ведомства во «ВКонтакте».

В Рособрнадзоре отметили, что участники первых экзаменов получат свои результаты в ближайшие дни, а сайт ФИПИ работает в обычном режиме.

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