«Татфлот» повысил цены на пассажирские перевозки

«Татфлот» повысил цены на пассажирские перевозки с июня 2018 года.



«С 8 июня 2018 года, согласно постановлению государственного комитета РТ по тарифам №10-пр от 11.05.2018, повышен тариф на перевозки пассажиров и багажа речным транспортом на скоростных и водоизмещающих судах пригородного сообщения» — говорится в сообщении Казанского речного порта.

Теперь поездка в направлении Казань — Свияжск будет стоить 127 рублей, от Казани до Камского Устья можно добраться за 232 рубля.

Цена билета на водном транспорте от столицы Татарстана до Тетюш составит 376 рублей, а до Болгар — 368 рублей.

Ранее «Реальное время» писало, что цены на речные круизы по Волге выросли после подорожания топлива.