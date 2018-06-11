ТАИФ примет участие в международной выставке-конгрессе ACHEMA 2018

Делегация от Татарстана во главе с президентом республики Рустамом Миннихановым находится с рабочим визитом во Франкфурте-на-Майне. В составе делегации — генеральный директор ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов, генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин и генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов.

Основная цель поездки — посещение международной выставки-конгресса по вопросам химического машиностроения, перерабатывающей промышленности, защиты окружающей среды ACHEMA 2018. Форум проводится раз в 3 года и является самым масштабным событием в отрасли. Участники и посетители смогут ознакомиться с оборудованием, системными решениями, инновационными технологиями, сервисными услугами для нефтехимической, химической, пищевой и фармацевтической промышленности, а также смежных отраслей. Форум будет проходить с 11 по 15 июня, ожидается, что его посетят более 200 тысяч специалистов.