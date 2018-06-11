Камерный оркестр Игоря Лермана выступил в исправительной колонии Менделеевска

Камерный оркестр Игоря Лермана из Набережных Челнов выступил в исправительной колонии №10 в Менделеевске. На концерте присутствовал глава Менделеевского района Валерий Чершинцев.

Клуб учреждения на 150 сидячих мест был заполнен, многие слушали музыку стоя. Оркестр исполнил произведения Моцарта, Баха, Бетховена, Чайковского и других классиков, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Республике Татарстан.



«Нам очень хотелось выступить перед людьми, которые оказались здесь, посмотреть и послушать, как они воспринимают музыку, наше искусство. Ведь среди них есть те, кто никогда не слышал живую классическую музыку, и для многих этот концерт стал действительно значимым событием, которое они не забудут», — отметил художественный руководитель и дирижер камерного оркестра Игорь Лерман.

Камерный оркестр Игоря Лермана — один из ведущих музыкальных коллективов Татарстана и России. Репертуар оркестра обширен и многогранен: от музыки эпохи Барокко до современных композиторов.

