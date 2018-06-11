Власти Уфы ввели режим повышенной готовности в связи с праздниками

Администрация Уфы постановила ввести режим повышенной готовности на время празднования Дня России, Дня города и других памятных дат. В этот период все службы должны находиться в «постоянной готовности к оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации».

Режим введен с 18.00 9 июня по 09.00 13 июня и будет еще раз введен с 18.00 14 июня до 09.00 18 июня, следует из документа.

За этот период в Башкирии кроме Дня России отмечаются 264-летие со дня рождения Салавата Юлаева и 444-летие основания крепости Уфа (День города). Также 15 июня мусульмане празднуют Ураза-байрам, признанный на республиканском уровне выходным днем.

Кроме постоянной готовности экстренных служб информационно-диспетчерскому центру МБУ «Управление гражданской защиты» Уфы предписано взаимодействовать с Центром управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по РБ.

Обязанность по контролю за распоряжением возложена на замглавы администрации города Салавата Хусаинова.

Напомним, что мэр Уфы Ирек Ялалов предложил перекрыть на День города проспект Октября из-за концерта Элвина Грея. По его мнению, певец привлечет слишком много поклонников.



