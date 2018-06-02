Мэр Уфы предложил перекрыть на День города проспект Октября из-за концерта Элвина Грея

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Мэр Уфы Ирек Ялалов предложил перекрыть на День города проспект Октября. По его мнению, такая мера может понадобиться из-за выступления на празднике Элвина Грея (Радик Юльякшин).

«Учитывая популярность артиста, предлагаю рассмотреть два варианта организации праздничной программы. Первый – без перекрытия проспекта Октября, второй с перекрытием», — приводит слова руководителя администрации Уфы «Комсомольская правда».

Градоначальник предположил, что на концерт исполнителя может съехаться молодежь со всей Уфы. Он напомнил, что недавно Элвин Грей собрал полны зал «Татнефть-арены» в Казани.

Напомним, что Радик Юльякшин, выступающий под псевдонимом Элвин Грей, действительно является одним из самых популярных представителей татарской эстрады. В сентябре этого года он получил звание заслуженного артиста Башкирии.