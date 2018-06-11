Zara может разместить производство в Ульяновске

Глава ульяновской фабрики «Элегант» Александр Елюкин рассказал, что испанский бренд Zara может разместить производство на предприятии. Сейчас представители компании ведут аудит фабрики.

Об этом Елюкин рассказал во время посещения предприятия губернатором Ульяновской области Сергеем Морозовым, сообщает областная Корпорация развития бизнеса.

Отмечается, что на фабрике «Элегант» сегодня работают около 500 сотрудников. В год они выпускают более 300 тысяч костюмов.

Напомним, что в апреле 2017 года сообщалось о заключении контрактов на производство одежды Zara в России. Испанский бренд, владелец которого входит в число самых богатых людей планеты, надеется нарастить локализацию продукции в стране.



