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Топ-5 самых дешевых иномарок на российском рынке в июне возглавил Ravon R2

06:58, 11.06.2018
Топ-5 самых дешевых иномарок на российском рынке в июне возглавил Ravon R2
Фото: скриншот видео youtube.com

Рейтинг самых доступных новых иномарок на российском рынке по состоянию на июнь 2018 года возглавил узбекский хэтчбек Ravon R2. Модель с 85,1-сильным бензиновым мотором и автоматической коробкой передач стоит от 439 тысяч рублей.

Второе место занял седан Ravon Nexia. Цены на версию с 1,5-литровым атмосферным бензиновым мотором стартуют от 449 тысяч рублей. Третьим стал китайский седан Brilliance H230. Его стоимость начинается от 459 тысяч 900 рублей за комплектацию Comfort с 1,5-литровым бензиновым двигателем и механической трансмиссией, говорится в исследовании Daily-Motor.Ru.

Четвертое место в рейтинге самых дешевых иномарок в России досталось седану Datsun on-DO. Цены на автомобиль от 461 тысячи рублей. Замыкает топ-5 китайским седан FAW Oley, стартовая цена которого составляет 491 тысячу рублей.

Ранее стало известно, что в 2018 году узбекский Ravon представит в России новый кроссовер и седан.

АналитикаБизнесРозничная торговля
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