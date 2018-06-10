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Баскетболисты ЦСКА выиграли Единую лигу ВТБ

23:49, 10.06.2018
Баскетболисты ЦСКА выиграли Единую лигу ВТБ
Фото: pxhere.com

БК ЦСКА стал победителем Единой лиги ВТБ. В решающем матче клуб одержал победу над подмосковными «Химками».

Игра завершилась со счетом 95:84 (27:18, 27:23, 25:28, 16:15).

Ранее казанский УНИКС проиграл «Зениту» в матче за третье место Единой лиги ВТБ. Игра завершилась со счетом 79:93. Больше всего очков команде-победителю принес Кайл Курич (29). У проигравших точнее всех был Джамар Смит (16).

СпортБаскетбол
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