Баскетболисты ЦСКА выиграли Единую лигу ВТБ
БК ЦСКА стал победителем Единой лиги ВТБ. В решающем матче клуб одержал победу над подмосковными «Химками».
Игра завершилась со счетом 95:84 (27:18, 27:23, 25:28, 16:15).
Ранее казанский УНИКС проиграл «Зениту» в матче за третье место Единой лиги ВТБ. Игра завершилась со счетом 79:93. Больше всего очков команде-победителю принес Кайл Курич (29). У проигравших точнее всех был Джамар Смит (16).СпортБаскетбол
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым