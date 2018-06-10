Новости общества

00:19 МСК
Новости раздела
Общество

В РПЦ предложили восстанавливать храмы в заброшенных деревнях

23:26, 10.06.2018
В РПЦ предложили восстанавливать храмы в заброшенных деревнях
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Митрополит Волоколамский Иларион предложил восстанавливать храмы в заброшенных деревнях для возрождения населенных пунктов и привлечения туда людей.

«У нас есть очень много примеров того, что то или иное село или та или иная деревня погибали, все больше и больше домов пустели, люди оттуда уезжали, село пустело, а потом начиналось восстановление храма, вокруг этого проекта собирались люди, и люди начинали возвращаться в свои деревни», — цитирует митрополита "Россия-24".

Ранее РПЦ разработала для школьников курс «Нравственных основ семейной жизни».

ОбществоКультура
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем