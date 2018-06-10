В РПЦ предложили восстанавливать храмы в заброшенных деревнях

Митрополит Волоколамский Иларион предложил восстанавливать храмы в заброшенных деревнях для возрождения населенных пунктов и привлечения туда людей.

«У нас есть очень много примеров того, что то или иное село или та или иная деревня погибали, все больше и больше домов пустели, люди оттуда уезжали, село пустело, а потом начиналось восстановление храма, вокруг этого проекта собирались люди, и люди начинали возвращаться в свои деревни», — цитирует митрополита "Россия-24".

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