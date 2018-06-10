Трамп прибыл в гостиницу в Сингапуре

Президент США Дональд Трамп прибыл в гостиницу в Сингапуре для встречи 12 июня на саммите с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Газета Straits Times опубликовала фото, на которых видно, как кортеж Трампа передвигается в сторону отеля.

Ранее сообщалось, что Трамп вылетел в Сингапур. Американский лидер предполагает, что встреча может привести к денуклеаризации полуострова.

Также сегодня Ким Чен Ын встретился с премьер-министром Сингапура Ли Сяньлуном.