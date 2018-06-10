Сборной России подарят футбольный мяч с «автографами» животных

Студенческий клуб «Беркут» совместно с пензенским зоопарком подарят сборной России по футболу мячи с автографами волчат Забиваки и Фифы.

В начале июня полуторамесячные волчата, получившие клички в честь предстоящего мундиаля, будут играть футбольными мячами. Затем — не без помощи людей — звери оставят на них отпечатки своих лап. Впоследствии мячи в качестве талисманов будут переданы оргкомитету чемпионата мира и сборной России.

Стоит отметить, что автограф-сессия волчат подразумевает, что на их лапы будет нанесена безопасная краска, с помощью которой животные оставят свои отпечатки на мячах, пояснили в пресс-службе Ассоциации студенческих спортивных клубов России.

Напомним, с 14 июня по 15 июля в России пройдет 21-й чемпионат мира по футболу FIFA. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России. «Реальное время» будет освещать подготовку к мундиалю и ход первенства.

