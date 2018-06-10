Чиновников в России стало больше – Минфин

Минфин подсчитал, что численность работников госорганов в России в 2017 году возросла на 5,2 тыс. человек.



По данным ведомства, всего в России на конец 2017 года насчитывалось 1,2 млн чиновников. И это первое увеличение за три года. До этого количество чиновников сокращалось два года подряд на 114 тыс. человек.

Отмечается, что данные были собраны по 76 федеральным органам и 85 регионам за исключением гражданских служащих Минобороны, МВД, Росгвардии и спецслужб. Кроме того минфин не считал госслужащих, которых перевели на новые системы оплаты труда, или «эффективный контракт».