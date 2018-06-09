Государства G7 договорились реагировать на действия «враждебных» стран

Страны «большой семерки» (G7) согласились быстро реагировать на деятельность враждебных стран. Такое предложение внесла премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Она напомнила всем о ситуациях с атаками вируса NotPetya и отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. По словам Мэй, новый режим позволит быстро показать, что подобные действия враждебных стран недопустимы, сообщает «РИА Новости».

Ранее стало известно, что страны G7 могут ужесточить санкции в отношении России по Донбассу, если этого потребуют действия Москвы. Кроме того, Россию обвинили в дестабилизации ситуации в мире.