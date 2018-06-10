Россияне назвали качества идеального автомобиля

Специалисты CarPrice опросили россиян и выяснили, какими качествами должен обладать идеальный автомобиль.

Авто должен быть надежным, мощным внедорожником, оснащенным автоматической коробкой передач, стоимость которого выше 1 миллиона рублей. При этом цвет этой машины совершенно не важен, сообщает Daily-Motor.

Мужчины считают самыми надежными машины марки Toyota, а женщины — BMW. В целом, надежными россияне назвали автомобили японского и немецкого автопрома, а среди типов кузова первенствовали: внедорожник, седан и хэтчбек.

Напомним, за последний год россияне стали покупать больше автомобилей, а в семействе «Лад» уже ставшую «классической» бюджетную модель Granta обошла более современная и дорогая Vesta.