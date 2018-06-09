Итоги дня: пять выходных в Татарстане, внесение законопроекта по снижению акцизов, предложение Башкирии по родным языкам

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 9 июня.

Министерство финансов РФ внесло законопроект о налоге на добавленный доход (НДД) и снижении акцизов на бензин и дизельное топливо. Документ призван стабилизировать цену нефтепродуктов.

На следующей неделе татарстанцы смогут отдохнуть 10, 11, 12, а также 15, 16 и 17 июня. Такие продолжительные выходные связаны с празднованием Дня России и Уразы-байрама. При этом продолжительность рабочего дня 9 и 14 июня сократится на один час.

Курултай Башкирии готовит поправки в законопроект, закрепляющий добровольное изучение национальных языков в России. Региональный парламент предложит Госдуме оставить в ведении регионов право регулировать изучение государственных языков.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отозвало рейтинги Казани из-за недостатка данных. Однако на момент отзыва долгосрочные РДЭ города находились на уровне «BB-» со «стабильным» прогнозом, а краткосрочный РДЭ в иностранной валюте — на уровне «B».

Между тем столица Татарстана, равно как и еще восемь крупных городов Приволжского федерального округа, вошла в 500 наиболее опасных для экологии городов мира. Исследование основано на количестве углекислого газа, которое поступает в атмосферу Земли с территории населенных пунктов.