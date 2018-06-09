Курултай Башкирии потребует от Госдумы права для регионов самим решать вопросы об обязательности языков

Депутаты Госсобрания — Курултая Башкирии подготовили поправки в законопроект, закрепляющий добровольное изучение национальных языков в России. Региональный парламент предложит Госдуме оставить в ведении регионов право регулировать изучение государственных языков.

Также депутаты Курултая предложат сохранить изучение родных языков в федеральном государственном образовательном стандарте, пишет «Коммерсант».

Пока поправки приняты профильным комитетом республиканского парламента. Курултай рассмотрит их на ближайшей сессии.

Напомним, Госдума рассмотрит законопроект о добровольном изучении родных языков уже 19 июня. Родители из Татарстана и Башкортостана попросили Путина не принимать закон о родных языках. По их мнению, в случае принятия законопроекта возможность выбора предмета в школе исчезнет.

