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В 500 наиболее опасных для экологии городов мира вошли 9 городов из ПФО

15:38, 09.06.2018
В 500 наиболее опасных для экологии городов мира вошли 9 городов из ПФО
Фото: citycarbonfootprints.info

Девять городов из Поволжья вошли в топ-500 городов мира, наиболее опасных для экологии как выделяющие наибольшее количество углекислого газа. В их числе Нижний Новгород, Самара и Уфа.

Проект Сеточной модели углеродного следа в мире (GGMCF) подсчитал, сколько углекислого газа выбрасывается в атмосферу в различных городах мира. Ученые убеждены, что выделение CO2 влечет за собой глобальные изменения климата.

Согласно исследованию, Нижний Новгород занял 172-е место рейтинга. Он выделяет 13,7 мегатонны газа в год. Нижний стал лидером среди городов Поволжья. Следом за ним идет Казань, оказавшаяся на 188-ом месте.

Также среди представителей ПФО в списке оказались Самара (225 место), Уфа (258 место) и Саратов (296 место).

В топ-500 городов мира по выбросам углекислого газа также вошли Тольятти (380), Ижевск (383), Пенза (429) и Оренбург (477).

В сотню самых опасных для экологии городов мира вошли только Москва (15 место) и Санкт-Петербург (79 место).

Общество БашкортостанУдмуртияТатарстан
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