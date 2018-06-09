В Татарстане на следующей неделе будет пять выходных дней

Жителей Республики Татарстан на следующей неделе ждут пять выходных дней. Оставшиеся два будут рабочими.

12 июня в стране отмечается День России, который является нерабочим праздничным днем. В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходной день с субботы, 9 июня, перенесен на понедельник, 11 июня.

Кроме того, выходным днем в Татарстане считается день празднования Ураза-байрама, который в этом году приходится на 15 июня.

Таким образом, татарстанцы смогут отдохнуть 10, 11, 12, а также 15, 16 и 17 июня. При этом продолжительность рабочего дня 9 и 14 июня сократится на один час.

