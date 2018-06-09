Вице-премьер Мордовии Меркушкин может возглавить стадион «Мордовия Арена»
Зампред правительства Мордовии Алексей Меркушкин может быть назначен директором стадиона «Мордовия Арена». Сейчас он занимает пост министра целевых программ республики.
В дирекции комитета по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в Саранске эту информацию комментировать не стали, передает «ФедералПресс».
На сегодня стадионом руководит Алексей Порфененко, который также является гендиректором футбольного клуба «Мордовия».
Отмечается, что на посту министра Меркушкин курирует подготовку Саранска к чемпионату мира по футболу. После ЧМ-2018 должность упразднят.
Напомним, что возведением стадиона «Мордовия Арена» занималось татарстанское ПСО «Казань».СпортОбществоВласть
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