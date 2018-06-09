Вторая очередь Восточного обхода обойдется Пермскому краю в 941 млн рублей

В Пермском крае объявлен аукцион на строительство второй очереди Восточного обхода.

Как указано на сайте госзакупок, начальная стоимость контракта составит 941 млн рублей. Участок с нулевого по девятый км подрядчик будет строить в три этапа. Общая длина Восточного обхода Перми — 30,015 км.

Подрядчик должен будет выполнить все работы до ноября 2019 года.

Напомним, в начале июня на проект реновации центральной улицы Перми выделили 27 млн рублей.