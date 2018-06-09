Прокуратура РТ начала проверку после смерти от истощения 7-летней девочки в Челнах

Прокуратура Республики Татарстан по поручению прокурора республики Илдуса Нафикова накануне начала проверку в связи со смертью 7-летней девочки в Набережных Челнах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительной информации, 7 июня девочку в тяжелом состоянии доставили в приемный покой детской больницы КДМЦ. После реанимации она пришла в себя, однако на следующий день снова потеряла сознание и скончалась.

В ходе проверки будут определены обстоятельства случившегося и причины, которые способствовали смерти ребенка. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям родителей ребенка и должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних.

«В случае выявления нарушений законодательства будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — подчеркнули в пресс-службе прокуратуры РТ.

Ранее проверку по факту смерти от истощения 7-летней девочки в Набережных Челнах начал Следком по РТ.