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Прокуратура РТ начала проверку после смерти от истощения 7-летней девочки в Челнах

15:42, 09.06.2018 1
Прокуратура РТ начала проверку после смерти от истощения 7-летней девочки в Челнах
Фото: prokrt.ru

Прокуратура Республики Татарстан по поручению прокурора республики Илдуса Нафикова накануне начала проверку в связи со смертью 7-летней девочки в Набережных Челнах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительной информации, 7 июня девочку в тяжелом состоянии доставили в приемный покой детской больницы КДМЦ. После реанимации она пришла в себя, однако на следующий день снова потеряла сознание и скончалась.

В ходе проверки будут определены обстоятельства случившегося и причины, которые способствовали смерти ребенка. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям родителей ребенка и должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних.

«В случае выявления нарушений законодательства будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — подчеркнули в пресс-службе прокуратуры РТ.

Ранее проверку по факту смерти от истощения 7-летней девочки в Набережных Челнах начал Следком по РТ.

Происшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:44
    Кошмар какой! Как такое может быть?!
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