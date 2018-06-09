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Следком начал проверку по факту смерти от истощения 7-летней девочки в Челнах

13:13, 09.06.2018
Следком начал проверку по факту смерти от истощения 7-летней девочки в Челнах
Фото: realnoevremya.ru

Следственными органами Следственного комитета Российской
Федерации по Республике Татарстан начата проверка по факту смерти от истощения 7-летней девочки в Набережных Челнах. Об этом стало известно «Реальному времени».

По предварительным данным, физическое состояние ребенка было вызвано врожденным заболеванием головного мозга, а не условиями жизни.

В Клинико-диагностическом медицинском центре Набережных Челнов «Реальному времени» рассказали, что девочку на скорой помощи доставили 7 июня в 10 часов утра. Спустя сутки она скончалась. Вся информация о ее лечении была передана в Следком по РТ.

Происшествия Татарстан
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