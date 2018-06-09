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Казань вошла в топ-200 самых опасных для экологии городов мира

14:20, 09.06.2018
Казань вошла в топ-200 самых опасных для экологии городов мира
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казань заняла 188-е место в списке самых опасных для экологии городов мира. Рейтинг составлен проектом Сеточной модели углеродного следа в мире.

Столица Татарстана в год выбрасывает в атмосферу около 11,9 мегатонны углекислого газа.

Самым загрязняющим окружающую среду городом планеты признан Сеул. Южнокорейская столица вырабатывает до 267,1 мегатонны углекислого газа в год. За ней следует Гуаньчжоу, Нью-Йорк, Гонконг. Замыкает первую пятерку Лос-Анджелес, говорится в исследовании GGMCF.

В топ-100 самых вредящих экологии городов вошли два российских города: Москва (15-е место) и Санкт-Петербург (79-е место).

АналитикаОбществоИнфраструктура Татарстан
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