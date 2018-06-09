Премьер-министр РТ посетит празднование по случаю юбилея Казанской ТЭЦ-3

Фото: ОАО «ТГК-16»

Сегодня, 9 июня, самая крупная станция Казани, ТЭЦ-3, отметит 50-летие со дня ввода в эксплуатацию. В этой связи в КРК «Пирамида» пройдет торжественное мероприятие. Ожидается, что участие в нем примет премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин.

В рамках юбилейной экспозиции в КРК «Пирамида» будут представлены макеты Казанской ТЭЦ-3 и газотурбинной установки 9HA.01 производства General Electric, а также выставка с историческими фотографиями станции с 1968 года по настоящее время. На торжественном мероприятии пройдет церемония награждения отличившихся сотрудников — самые высокие награды сотрудникам энергетической отрасли вручит лично премьер-министр Республики Татарстан.