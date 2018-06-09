«Казаньоргсинтез» ввел дополнительные меры безопасности на период чемпионата мира по футболу

Фото: пресс-служба ПАО «Казаньоргсинтез»

На «Казаньоргсинтезе» на время проведения чемпионата мира по футболу в России введены усиленные меры безопасности. Традиционно предприятие отличает высокий уровень как промышленной безопасности, так и охраны производственных объектов: круглосуточно дежурят три пожарной части, отряд газоспасателей, медики, нештатные аварийно-спасательные формирования, группы быстрого реагирования. Но на период мундиаля руководство предприятия ввело особый режим.

Все специальные службы и внештатные формирования перешли на усиленное дежурство, установили постоянное наблюдение за опасными производственными объектами. Проверили готовность работы резервных источников снабжения электроэнергией, работоспособность точек подключения к объектам, а также обеспеченность запасами топлива. Приняли дополнительные меры и по предотвращению несанкционированного проникновения, проноса или провоза запрещенных предметов. Мобильные группы быстрого реагирования стали следить не только за промышленными площадками, но и за близлежащей территорией: регулярно прочесывают прилегающие участки и лесопосадки. Было налажено регулярное взаимодействие и обмен информацией с подразделениями ФСБ, МВД и Росгвардии.

Кроме того, в соответствии с протоколом заседания рабочей группы по противодействию терроризму на объектах топливно-энергетического комплекса при Минэнерго России от 22 мая 2018 года на предприятии приняли дополнительные меры:

— ввели усиленный режим дежурства руководителей и должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности;

— провели проверку всех видов ограждений (предупредительное, основное, дополнительное и локальных зон), водных, канализационных, сточных и воздушных коллекторов на всех объектах ПАО «Казаньоргсинтез»;

— усилили пропускной режим и режим досмотра на проходных, как сотрудников предприятия и находящихся при них вещей, так и транспортных средств.

Официально усиленный режим действует с 25 мая по 25 июля. Однако предприятие начало подготовку к работе в условиях повышенных мер безопасности задолго до этого. Еще 4 мая на территории «Казаньоргсинтеза» прошли масштабные учения всех специальных служб, нештатных формирований и персонала заводов. По их «легенде», террористам удалось заложить взрывное устройство с помощью квадрокоптера. Ликвидировать последствия аварии и задержать злоумышленников смогли в считанные минуты. За учениями наблюдали представители ФСБ, прокуратуры, Росгвардии, МЧС, Службы медицины катастроф, Ростехнадзора. Штаб учений высоко оценил готовность предприятия к предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

— Учения на ПАО «Казаньоргсинтез» происходят регулярно, с каждым годом предприятие показывает все лучшие результаты, программа учений становится все насыщенней, больше элементов вы вносите — это радует, — отметил тогда наблюдавший за учениями полковник Андрей Орлов, заместитель начальника ГУ МЧС РФ по РТ. — Радует то, что специалисты, которые принимают участие в учениях, показывают действительно высокий профессионализм, готовность к выполнению задач по предназначению при ликвидации любых аварийных ситуаций, которые могут произойти на территории завода. Мы поставили высокую оценку всем действиям персонала и руководства предприятия.

Напомним, чемпионат мира по футболу FIFA — 2018 пройдет на территории России с 14 июня по 15 июля. Часть матчей мундиаля состоится в Казани. Особый режим безопасности в городах проведения ЧМ был введен Указом президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 202 «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года».



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