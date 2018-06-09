Пермяк получил срок за отправленную в Китай посылку со снайперским прицелом

Житель Перми получил тюремный срок за продажу снайперского прицела в Китай.

В сентябре 2017 года мужчина с целью перепродажи отправил в Китай посылку, в которой находились снайперский прицел, а также другие детали для сборки. На почте он указал, что внутри посылки находится снаряжение для игры в страйкбол.

В ходе проведения досмотра на московской таможне при вскрытии оболочки международного почтового отправления были обнаружены данные части вооружения.

В итоге суд приговорил виновного к наказанию в виде 3 лет лишения свободы с испытательным сроком в 2 года.

Напомним, в начале года контрабанду почти 200 бронежилетов в Казахстан пресекли в Оренбуржье.