Пермяк получил срок за отправленную в Китай посылку со снайперским прицелом
Житель Перми получил тюремный срок за продажу снайперского прицела в Китай.
В сентябре 2017 года мужчина с целью перепродажи отправил в Китай посылку, в которой находились снайперский прицел, а также другие детали для сборки. На почте он указал, что внутри посылки находится снаряжение для игры в страйкбол.
В ходе проведения досмотра на московской таможне при вскрытии оболочки международного почтового отправления были обнаружены данные части вооружения.
В итоге суд приговорил виновного к наказанию в виде 3 лет лишения свободы с испытательным сроком в 2 года.
Напомним, в начале года контрабанду почти 200 бронежилетов в Казахстан пресекли в Оренбуржье.Общество
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