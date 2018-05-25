В России с 2020 года всех обяжут делать прививки от ветряной оспы и ротавируса

Национальный календарь прививок в России будет расширен в 2020 году на две вакцины: от ветряной оспы и ротавирусной инфекции. Также планируется в будущем вводить прививки и от других заболеваний.

«Менингококковая инфекция тоже сейчас проходит вакцинацию в рамках эпидемических календарей, за которые отвечают субъекты РФ. Но мы наблюдаем ситуацию и, возможно, будем рассматривать вопрос о переносе на национальный уровень и этой вакцины», — цитирует министра здравоохранения РФ Веронику Скворцову «РИА Новости».

Ранее в Минздраве рассматривали возможность материального воздействия на родителей, отказавшихся от вакцинации детей.