Татарстанской компании грозит штраф до 1 миллиона рублей за незаконную добычу песка

Государственные инспекторы экологического надзора Татарстана обнаружили в Пестречинском районе грузовик и экскаватор, незаконно добывающие песок.

По данным Минэкологии РТ, правообладателем транспортных средств является юридическое лицо. Отмечается, что предприятие вело добычу у деревни Куюки на площади 1,8 тыс. кв. м. При этом компании удалось нелегально добыть 2 тыс. куб. м песка.

В отношении компании возбуждено административное расследование. Согласно ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ, за пользование недрами без лицензии на пользование недрами предприятию грозит штраф от 800 тыс. до 1 млн рублей.

Экологи производят расчет нанесенного ущерба.