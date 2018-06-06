Центробанк допустил сохранение антироссийских санкций до 2022 года

Банк России считает, что санкции Запада в отношении России сохранятся в течение всего трехлетнего периода.

«В этих условиях особо актуальной задачей является развитие внутренних источников финансирования, учитывая, что доступ к внешним источникам может быть ограничен»,— говорится в прогнозе регулятора об «Основных направлениях развития финансового рынка РФ на период 2019—2021 годов».

Ранее в Центробанке заявили, что поведение молодежи может подорвать нынешнюю пенсионную систему России.