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Центробанк допустил сохранение антироссийских санкций до 2022 года

21:11, 06.06.2018
Центробанк допустил сохранение антироссийских санкций до 2022 года
Фото: ru.wikipedia.org / NVO

Банк России считает, что санкции Запада в отношении России сохранятся в течение всего трехлетнего периода.

«В этих условиях особо актуальной задачей является развитие внутренних источников финансирования, учитывая, что доступ к внешним источникам может быть ограничен»,— говорится в прогнозе регулятора об «Основных направлениях развития финансового рынка РФ на период 2019—2021 годов».

Ранее в Центробанке заявили, что поведение молодежи может подорвать нынешнюю пенсионную систему России.

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