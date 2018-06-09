Сегодня в Татарстане гроза и до +16

Сегодня, 9 июня, в Татарстане будет облачно с прояснениями. В большинстве районов республики пройдут дожди, местами гроза.



Ветер юго-западный на северо-западный умеренный, местами порывистый сильный до 15-18 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальные температуры днем по Татарстану составят от +11°С до +16°С. В Казани днем ожидается от +11°С до +15°С. В Набережных Челнах столбик термометра покажет от +11°С до +14°С.