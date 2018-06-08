УНИКС уступил «Химкам» и не сыграет в Евролиге в следующем сезоне

В полуфинале «Финала четырех» подмосковные «Химки» победили казанский УНИКС — 71:76 (18:23, 14:15, 15:14, 24:24).

Самым результативным игроком матча стал лидер подмосковной команды Алексей Швед, набравший 36 очков. Это рекорд по набранным очкам в плей-офф Единой лиги ВТБ. В составе УНИКСа стали Джамар Смит, набравший 23 очка и Хоакин Колом с 13 очками.

Таким образом «Химки» обеспечили себе выход в Евролигу в сезоне 2018/2019. УНИКС потерпел всего четвертое поражение в сезоне Единой лиги, но сразится за третье месте в игре против петербургского «Зенита». Казанцы в следующем сезоне выступят в Еврокубке.