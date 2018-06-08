Греф предложил государству продать свою долю в Сбербанке

Глава Сбербанка Герман Греф предложил властям профинансировать выполнение майского указа президента РФ за счет продажи государственных банков, в том числе — госпакета Сбербанка.



«Сейчас, когда правительство ищет деньги на реализацию указов президента, лучше вместо повышения [налогов] продать какие-то пакеты акций, компаний, которые продаваемы. Сбербанк, в отличие от многих других компаний, абсолютно продаваемая история», — цитирует ТАСС Грефа.

По его мнению, приватизировать госбанки лучше, чем запрещать им покупать новые активы. Последнюю меру предлагает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

«Считаю, что не нужен (государству) контрольный пакет в Сбербанке. Я не вижу ни одного основания, почему нужно держать», — добавил Греф.

Продавать госбанки необходимо для снижения государственного сектора в экономике, указывает Греф. Напомним, контрольный пакет Сбербанка принадлежит ЦБ.

Ранее сообщалось, что Сбербанк с 9 июня снизит ставки по ипотеке для зарплатных клиентов до 9,1%.