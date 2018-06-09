Рустам Минниханов поздравил ГК «ТАИФ» с юбилеем Казанской ТЭЦ-3

Фото: Максим Платонов

Сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов поздравил группу компаний «ТАИФ» с 50-летием Казанской ТЭЦ-3.

— Уважаемые коллеги! От всей души поздравляю с 50-летием создания этого предприятия в нашей столице, — говорится в записанном видеообращении президента Татарстана.

— На протяжении полувека вы обеспечиваете жителей нашей столицы теплом, электроэнергией. Это одно из самых современных предприятий энергетики, которое есть у нас в республике. Проведена глубокая модернизация. И сегодня по своим техническим и экономическим показателям предприятие является одним из лучших предприятий нашей страны. Мы гордимся вашими успехами, — подчеркнул Рустам Минниханов.

Глава республики также отметил особую роль ветеранов станции:

— В этот день со словами благодарности и поздравления хочу обратиться к ветеранам предприятия, которые создавали этот фундамент. И сегодня предприятие прекрасно работает, — продолжил Минниханов.

— Хочу поблагодарить группу компаний «ТАИФ», которая реализует эти инвестиционные проекты. И конечно, ТГК-16, которая объединяет энергетические мощности и сегодня успешно конкурирует на энергетическом рынке. Вам успехов и дальнейшего процветания! — заключил президент.







