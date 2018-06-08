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«Алтынбанк» выиграл суд с АСВ по операциям с «Татфондбанком» на 145 млн рублей

17:45, 08.06.2018 1

Арбитражный суд Республики Татарстан отказался признавать недействительной сделку «Татфондбанка» с татарстанским «Алтынбанком». Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе «Алтынбанка».

Агентство по страхованию вкладов требовало признать недействительной сделку по возврату ПАО «Татфондбанк» краткосрочного межбанковского кредита в размере 145 000 000 рублей. Однако суд, рассмотрев иск, вынес решение об отказе в удовлетворении требований АСВ в полном объеме.

В настоящее время арбитражем рассмотрены все три исковых заявления АСВ к «Алтынбанку», которые касались возврата денежных средств. При этом во всех судебных процессах вынесены постановления об отказе в удовлетворении заявленных требований.

Напомним, что два других суда по операциям между «Алтынбанком» и «Татфондбанком» состоялись в марте 2018 года.

ЭкономикаБанки Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:22
    Я думал у государства невозможно выиграть...
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