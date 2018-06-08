Правозащитники обвинили Россию в гибели 44 человек при авиаударе в Сирии

Наблюдатели из Сирийского центра мониторинга прав человека заявили, что 7 июня российские самолеты нанесли авиаудар в сирийской провинции Идлиб, в результате чего погибли 44 человека.

По словам главы организации Рами Абдулрахмана, еще 60 человек ранены. Некоторые из них находятся в критическом состоянии, поэтому число погибших может возрасти, сообщает Al Jazeera.

В Минобороны РФ отрицают эти сведения.

«Все сообщения лондонской «Обсерватории по правам человека в Сирии» и «Белых касок» о якобы нанесении российским самолетом вечером 7 июня удара в районе населенного пункта Зардана провинции Идлиб не соответствуют действительности», — цитирует сообщение минобороны «Интерфакс».

В военном ведомстве отметили, что прошлой ночью в этом районе шли бои террористической организации «Джебхат ан-Нусра» и непримиримой оппозиционной группировки «Джейш аль-Ахрар» (запрещенные в России террористические организации) с применением тяжелого артиллерийского вооружения.