Алексей Спиридонов: «Спартак» — народная команда, а ЦСКА не может заполнить свою «унитаз-арену»

Волейболист и новичок волейбольного казанского «Зенита» рассказал о своих футбольных предпочтениях.

— Парадокс. Вы игрок «Зенита», но болельщик «Спартака». Как это могло случиться?

— Начнем с того, что «Спартак» — народная команда. Посчитайте, сколько в нашей стране болеет за красно-белых и сколько, например, за ЦСКА. Если они даже никак не могли собрать аншлаг на своей «унитаз-арене», — приводит слова Спиридонова «Спорт — день за днем».

— Какой-какой арене?



— «Унитаз» ( смеется). Присмотритесь сбоку к стадиону ЦСКА. А еще лучше — сверху. На унитаз похож. Но мы о чем? Они даже на Лигу чемпионов не могли заполнить трибуны. А у нас даже на «Амкар» собрался полный стадион!

— Ладно, с этим разобрались. Другие причины болеть за «Спартак» были?



— Конечно. Я этой командой впечатлился еще в конце девяностых. Когда красно-белые брали в России один титул за другим. С тех пор я только за «Спартак».

— Армейцы для вас — главные антагонисты в футболе?



— Да. Вместе с «Зенитом».

— Когда к нему появился антагонизм?



— При Луческу. Достал своим нудежом — это ему не так, то против него, одни оправдания. Все кто угодно вокруг были виноваты, кроме него со своим «Зенитом». Я очень рад, что в прошлом чемпионате он остался пятым.

Спиридонов выступал за казанский «Зенит» с 2014 по 2016 годы. Два раза выигрывал Лигу чемпионов, чемпионат России, Кубок России, а также Суперкубок России. В апреле 2016 года Спиридонов перешел в красноярский «Енисей» из-за недостатка игровой практики. В мае казанцы заявили о возвращении Спиридонова в «Зенит».