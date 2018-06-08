Роман Вильфанд ушел с поста директора Гидрометцентра

Роман Вильфанд, которому 13 июня исполнится 70 лет, покинул пост директора гидрометцентра.

«Приказ вышел 6 июня. Я перехожу в должность вполне симпатичную — научный руководитель Гидрометцентра России», — рассказал Вильфанд ТАСС.



Он добавил, что по закону предельный возраст директора НИИ не должен превышать 70 лет.



Вильфанд также сообщил, что новым директором Гидрометеорологического научно-исследовательского центра Российской Федерации назначен Дмитрий Киктев, ранее занимавший должность заместителя директора по науке.



Роман Вильфанд родился 13 июня 1948 года в Киеве (Украинская ССР). В 1971 году окончил Московский государственный университет (кафедра метеорологии и климатологии на географическом факультете). Работал по специальности в Институте водных проблем. С 1973 года перешел в Гидрометцентр СССР.

В 1999—2001 годах занимал пост заместителя директора Гидрометцентра России, а затем 17 лет работал в должности директора учреждения.