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Главный тренер ФК «Мордовия»: «Хотелось бы вернуться в РФПЛ»

14:04, 08.06.2018

Главный тренер ФК «Мордовия» Марат Мустафин рассказал о целях команды в ближайшие годы:

— Новый стадион конечно же огромен и великолепен. Играть здесь, а болельщикам посещать игры — одно удовольствие. Не у всех команд РФПЛ есть такие домашние арены. Хотелось бы, конечно, чтобы наша команда в ближайшей перспективе вновь вернулась в российскую Премьер-лигу. Об этом мечтают многие любители футбола. Но на данном этапе все наши мысли связаны с предстоящим сезоном в ФНЛ. Поэтому, как говорится, «поживем — увидим».

Напомним, саранская команда вернулась в ФНЛ из второго российского дивизиона.

СпортФутбол
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