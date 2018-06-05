«Мордовия» примет «Олимпиец» в первом туре первенства ФНЛ 2018/2019

В Доме футбола на Таганке прошло очередное заседание Общего собрания Футбольной национальной лиги. На нем был представлен календарь первенства нового сезона 2018/2019, сообщает официальный сайт лиги.

Один из вернувшихся в ФНЛ клубов — саранская «Мордовия» — в первом туре примет нижегородский «Олимпиец», еще один новичок — «Армавир» — встретится в гостях с вылетевшим из РФПЛ ФК «СКА-Хабаровск».



Расписание остальных матчей 1-го тура, который пройдет 17 июля, выглядит следующим образом: «Анжи» — «Сибирь», «Тюмень» — «Балтика», «Тамбов» — «Зенит-2», «Чертаново» — «Ротор-Волгоград», «Луч-Энергия» — «Химки», «Томь» — «Факел», «Динамо-СПб» — «Спартак-2», «Авангард» — «Шинник».

До ухода на зимний перерыв команды проведут 24 тура, последний из которых намечен на 24 ноября.

В марте турнир возобновится 3 марта, а заключительный 38-й тур первенства ФНЛ в принятом проекте намечен на 25 мая.