ВЦИОМ: 11% россиян верят в победу сборной на ЧМ-2018

Почти каждый десятый гражданин России (11%) верит, что сборная страны по футболу может завоевать чемпионский титул на ЧМ-2018. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом в триумф российской сборной больше верят женщины (15%), чем мужчины (7%). Выхода в 1/8 турнира ожидают 20% опрошенных, 14% полагают, что команда попадет в четвертьфинал, 11% — в полуфинал, 6% — в финал.

Самым популярным российским футболистом, по данным опроса, является вратарь Игорь Акинфеев (7%), иностранным — португалец Криштиану Роналду (15%).



Трансляций ЧМ-2018 ждет половина россиян (52%), из них 20% собираются смотреть практически все игры, а 32% — матчи российской сборной. Постоянными футбольными болельщиками себя назвали только 7% респондентов, 36% смотрят футбол от случая к случаю, а 57% к нему равнодушны.



Опрос проводился 31 мая и 2 июня 2018 года. В нем участвовали 2 тыс. респондентов старше 18 лет.



Ранее постоянный эксперт «Реального времени», футбольный агент Алексей Сафонов рассказал о проблемах российской сборной.

